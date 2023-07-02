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Личка: чехам запрещают работать в России? Это моя жизнь. Я решаю, что хочу

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка отреагировал на решение правительства Чехии запретить местным спортсменам выступать за российские клубы.
Фото: ФК "Динамо"
"Просили ли вас вернуться в Чехию? Нет. Это моя жизнь. Я решаю, что я хочу", — сказал Личка.

Чешский специалист возглавил "Динамо" в июне 2023 года, подписав контракт по схеме "1+1+1". Он будет автоматически продлеваться в случае выполнения определённых условий. Ранее Личка тренировал "Оренбург", в этой команде на посту главного тренера его заменил соотечественник Иржи Ярошик.

"Динамо" прошлый сезон Российской Премьер-Лиги закончило на девятом месте.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Личка Динамо
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