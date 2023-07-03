Как сообщает источник, "Рубин" в это трансферное окно хочет подписать футболиста "Слована" Александара Чаврича. Казанский клуб уже начал переговоры о переходе вингера из словацкой команды. Отмечается, что стороны близки к согласованию сделки, детали которой не раскрываются.
29-летний Александар Чаврич выступает за "Слован" с сентября 2016 года. Действующий контракт сербского игрока с командой из Словакии рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 1,30 млн евро.
В прошлом сезоне Александар Чаврич принял участие в 54 матчах. Ему удалось записать на свой счет 24 забитых мяча и 3 результативные передачи.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Рубин" ведет переговоры со "Слованом" о трансфере серба Чаврича
Казанский "Рубин" может усилить линию нападения в летнее трансферное окно, подписав вингера "Слована" Александара Чаврича.
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