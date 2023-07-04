– Не знаю, насколько реален такой трансфер в нынешних условиях. Но "Спартаку" 100 процентов нужен новый центральный защитник. Приход Санчеса позволит "Спартаку" приблизиться к "Зениту". Это статусный футболист. Такие и нужны клубу, чтобы конкурировать с командой Семака, — передает слова Бушманова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" хотел бы приобрести защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса в летнее трансферное окно. Позже агентство игрока подтвердило интерес со стороны красно-белых. При этом сообщалось, что "шпоры" хотели бы выручить за своего центрбека минимум 15 миллионов евро.
27-летний Дэвинсон Санчес выступает за лондонский "Тоттенхэм" с 2017 года. Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Колумбии в 15 миллионов евро.
Бушманов: покупка Санчеса позволит "Спартаку" конкурировать с "Зенитом"
Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Бушманов отреагировал на слухи о том, что красно-белые заинтересованы в подписании защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса.
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