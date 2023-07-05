- Пока что "Спартак" не отправлял официальное предложение по Санчесу. Посмотрим, насколько будет возможен трансфер, когда клуб обратится к нам. Могу сказать, что Санчес не видит проблемы в том, чтобы играть в России. Поэтому он спокойно может перейти в "Спартак", - приводит комментарий агента "СЭ".
В Европе колумбийский защитник Давинсон Санчес сначала защищал цвета "Аякса", а сейчас играет за "Тоттенхэм". В майке амстердамского коллектива футболист отметился 7 голами и 2 ассистами, сыграв в 47 встречах. Летом 2017 года Давинсона в свою команду пригласил "Тоттенхэм". За лондонцев колумбиец сыграл 205 поединков, в которых сумел 5 раз поразить ворота соперников "шпор". Также в активе защитника 1 ассист. Отметим, что на счету Санчеса 54 игры за сборную Колумбии. В них он отметился 1 забитым мячом. Этим летом колумбийский футболист может перебраться в другой чемпионат. Помимо испанских и турецких клубов, на игрока претендует "Спартак" из Москвы, который намерен усилить свою защиту.
Агент защитника "Тоттенхэма" Санчеса: Давинсон не видит проблемы в том, чтобы играть в России
Агент колумбийского футболиста "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса Фернандо Шена поделился информацией по поводу возможного перехода игрока в "Спартак".
Фото: Getty Images