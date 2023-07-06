- Я отлично провел отпуск со своей семьей, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок Пари Премьер очень важен для подготовки команды. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны "Фламенго". Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в "Зените". У меня контракт еще на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь, - передает слова Клаудиньо Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что 26-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Клаудиньо стал объектом трансферного интереса со стороны бразильского "Фламенго". В прошедшем сезоне футболист провел 30 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач.
25-летний полузащитник "Зенита" Вендел не прибыл из отпуска к началу летних межсезонных сборов команды, оставшись в Бразилии. Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что клуб отпустит Вендела в другую команду, если получит соответствующее финансовое предложение, которое устроило бы руководство петербуржцев.
Клаудиньо: в следующем сезоне я буду играть в "Зените". Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо рассказал о своих карьерных планах.
Фото: ФК "Зенит"