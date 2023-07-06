- У него нет контракта с ЦСКА. Да-да, Марио никогда его не приостанавливал. Он разорвал контракт с ЦСКА перед переходом в "Интернасьонал", поэтому с ЦСКА и просили компенсацию за возвращение игрока и по этой причине трансфер в "Зенит" стал возможен, - приводит комментарий Алейшо Metaratings.ru.
Весной 2022 года фланговый защитник Марио Фернандес, представлявший цвета ЦСКА с 2012 года, принял решение покинуть Москву и приостановить свою игровую карьеру. Но уже зимой этого года игрок снова вышел на футбольное поле. Он надел майку бразильского "Интернасьонал". За новый клуб футболист отыграл всего 5 встреч. За этот отрезок Марио не сумел порадовать болельщиков какими-либо голевыми действиями. Этим летом боссы ЦСКА хотели вернуть своего бывшего игрока. Но, по словам агента, переговоры не увенчались успехом. Сегодня в некоторых СМИ появились сведения о том, что Фернандес все-таки вернется в Россию, но только не в ЦСКА, а в "Зенит" из Санкт-Петербурга. Примечательно, что если трансфер состоится, то возможный дебют защитника придется на игру Суперкубка против ЦСКА.
Журналист Алейшо: Фернандес не приостанавливал контракт с ЦСКА, а разорвал перед переходом в "Интернасьонал"
Известный журналист Фабио Алейшо поделился некоторыми подробностями возможного перехода Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"