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"Чемпионат": Медина сам попросил руководство ЦСКА отпустить его в "Спартак"

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По информации источника, парагвайский атакующий хавбек ЦСКА Хесус Медина сам стал инициатором своего вероятного перехода в московский "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА
26-летний парагвайский атакующий полузащитник Хесус Медина сам обратился к руководству ЦСКА с просьбой отпустить его в столичный "Спартак", сообщают СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация, что вингер ЦСКА Хесус Медина может стать игроком московского "Спартака", при этом трансферная компенсация со стороны красно-белых может составить до 7 миллионов евро, включая бонусы.

Парагвайский футболист выступает за "армейцев" с января 2022 года, его прежним клубом был американский "Нью-Йорк Сити", трансфер состоялся на правах свободного агента. В прошедшем сезоне на счету Медины 11 голов и 8 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

Источник: "Чемпионат"


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