– Не буду судить Медину. Каждый человек выбирает там, где ему лучше. Все, что происходит в ЦСКА — очень смешно! Два игрока ушли от "армейцев" к главным врагам в чемпионате. Никогда не мог представить себе, что подобное произойдет с ЦСКА, — передает слова Граната "Чемпионат".
Сегодня в российских СМИ появилась информация о том, что "Спартак" близок к трансферу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. По слухам, красно-белые почти согласовали переход парагвайца. За него могут выложить около 7 миллионов евро. Отмечается, что спартаковцы планируют предложить вингеру "армейцев" заработную плату в 1,6 млн евро (за один год). Данный переход может состояться уже до старта нового сезона. Накануне же стало известно о потенциальном переходе экс-защитника красно-синих Марио Фернандеса в стан петербургского "Зенита".
Напомним, действующий контракт Хесуса Медины с московским ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника сборной Парагвая в 7 миллионов евро.
Гранат: переход Медины из ЦСКА в "Спартак"? Это уже смешно
Бывший защитник сборной России по футболу Владимир Гранат ответил на вопрос о том, как он относится к потенциальному переходу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА