- Очень хочу выиграть Суперкубок, здорово будет взять еще одно чемпионство. Да и Кубок России не помешает, - приводит комментарий Ренана "Матч ТВ".
19-летний центральный защитник "Зенита" Роберт Ренан выступает в РПЛ с зимы этого года. Он перебрался в Санкт-Петербург из "Коринтианса". В сине-бело-голубой майке игрок провел 10 поединков во всех соревнованиях, не отметившись какими-либо голевыми действиями. В свой первый же сезон в России Ренан вместе с "Зенитом" сумел выиграть чемпионат России. Это его первый трофей на взрослом уровне. Ранее игрок выигрывал юношеское первенство Южной Америки. Трудовой договор Роберта с чемпионом России рассчитан до лета 2027 года. В данный момент Ренан вместе с командой готовится к старту нового сезона.
Защитник "Зенита" Ренан: очень хочу выиграть Суперкубок, здорово будет взять еще одно чемпионство
Бразильский футболист "Зенита" Роберт Ренан высказался о целях на будущий сезон.
Фото: ФК "Зенит"