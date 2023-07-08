- По качеству игры в прошлом сезоне мы были немножко лучше, чем по итоговому количеству набранных очков. К тому же у нас был достаточно удачный кубковый сезон: напрямую вышли из группы, где были "Зенит" и "Спартак". Поэтому я бы не стал негативно оценивать прошлый сезон Крыльев Советов, - приводит комментарий Осинькина "Чемпионат".
"Крылья Советов" из Самары по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ сумел записать в свой актив 32 очка. Набранное количество турнирных баллов позволило волжанам финишировать на 12-й позиции. Это позволило коллективу избежать стыковых матчей. Примечательно, что самарцы спаслись от стыков в последнем туре. Дружина Игоря Осинькина обыграла "Спартака" (1:0). Всего за 30 встреч "Крылья" сумели одержать 8 побед. Также в активе самарского коллектива 8 ничьих и 14 поражений. Также самарцы неплохо выступили в Кубке России, выбив российского гегемона "Зенита" в Путь регионов. Команда оступилась в полуфинальной игре с будущим финалистом "Краснодаром", проиграв в серии 11-метровых. Футболисты "Крыльев Советов" готовятся к старту нового сезона. В первом туре соперником команды Осинькина станет "Ахмат".
Наставник "Крыльев Советов" Осинькин: я бы не стал негативно оценивать прошлый сезон
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился своими соображениями по поводу минувшего сезона.
Фото: "Чемпионат"