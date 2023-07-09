– "Спартак" сделал "Тоттенхэму" предложение по Санчесу, — передает слова Вильярреал "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" всерьез нацелился на трансфер защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса. По слухам, "шпоры" готовы отпустить своего игрока этим летом за 15 миллионов евро.
27-летний Дэвинсон Санчес выступает за лондонский "Тоттенхэм" с 2017 года. Действующий контракт колумбийца со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 15 миллионов евро.
Агент: "Спартак" сделал "Тоттенхэму" предложение по Санчесу
Агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса, сообщил об официальном предложении московского "Спартака" по трансферу его клиента.
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