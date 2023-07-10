28-летний эквадорский левый защитник Кристиан Рамирес перейдет в "Ференцварош" из Будапешта, сообщают СМИ. По данным источника, клуб российского главного тренера Станислава Черчесова заплатит за трансфер Рамиреса 1,2 миллиона евро компенсации.
В январе 2017 года эквадорец перешел в "Краснодар" из "Ференцвароша", сумма трансферной компенсации составила 1,5 миллиона евро. Контракт футболиста с "быками" действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне на его счету 39 матчей за черно-зеленых во всех турнирах, 2 забитых гола и 6 результативных передач.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Рамирес вернется из "Краснодара" в "Ференцварош" за 1,2 миллиона евро
По данным СМИ, защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес продолжит карьеру в венгерском "Ференцвароше", за который уже выступал ранее.
Фото: ФК "Краснодар"