- Здесь всё упирается в деньги. Если предложение действительно хорошее, то, конечно, нужно отпускать. Это будет хорошо и для игрока, и для клуба. Но с футбольной точки зрения такой игрок, как Малком, нужен "Зениту", и будет тяжело восполнить такую потерю. Не знаю, кем его заменить, - передает слова Сенникова "Евро-Футбол".
Ранее появилась информация, что один из клубов Саудовской Аравии предложил петербургскому "Зениту" за 26-летнего бразильского атакующего полузащитника Малкома 50 миллионов евро, при этом, по данным источника, предлагаемая самому футболисту заработная плата должна составить около 10-12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 23 гола, и лучшим игроком по системе "гол+пас" (23+7).
Сенников - о возможном уходе Малкома: с футбольной точки зрения такой игрок нужен "Зениту". Не знаю, кем его заменить
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном отъезде вингера "Зенита" Малкома в Саудовскую Аравию.
Фото: ФК "Зенит"