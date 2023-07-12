– Продвижений в трансфере Дэвинсона Санчеса в "Спартак" нет. Пока тишина, – передает слова Шена "РБ Спорт".
Ранее СМИ стало известно о том, что московский "Спартак" может приобрести защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса. По слухам, красно-белые предлагают колумбийцу зарплату в 3,5 миллиона евро в год.
27-летний Дэвинсон Санчес с 2017 года выступает в составе лондонского "Тоттенхэма". Его действующее соглашение со "шпорами" истекает через год. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Колумбии в 15 миллионов евро.
Агент – о трансфере Санчеса в "Спартак": продвижений нет, тишина
Футбольный агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса, рассказал о том, что трансфер его клиента в московский "Спартак" не продвигается.
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