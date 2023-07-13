- Мне довелось тренировать много вратарей. Из них всех - Матвей самый талантливый. Да, нет стабильности, но очень много игр в этом году он провел ярко. Принято считать ошибки вратарей, но кто вспомнит, сколько раз он спасал? Более того, на мой взгляд - он тот, кто может сейчас уехать в топ-клуб Европы, - передает слова Кафанова Sport24.
24-летний голкипер и капитан "Краснодара" Матвей Сафонов в концовке сезона-2022/2023 совершил несколько результативных ошибок, в результате чего утратил место в основе черно-зеленых. В Суперфинале Кубка России против ЦСКА ворота "быков" защищал Станислав Агкацев, игра закончилась победой "армейцев" в серии пенальти (1:1, 6:5). Ранее по ходу плей-офф турнира "Краснодар" одержал три победы в сериях пенальти, во всех трех защищавший ворота Матвей Сафонов отражал хотя бы один удар.
Кафанов: принято считать ошибки вратарей, но кто вспомнит, сколько раз Сафонов спасал?
Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера национальной команды и "Краснодара" Матвея Сафонова в прошедшем сезоне.
Фото: РФС