— Будем разговаривать, время покажет. Пока идут стадии переговоров, а там посмотрим, — передает слова Глушакова "Матч ТВ".
Ранее 36-летний Денис Глушаков подписал контракт с командой "Строгино", которая выступает в чемпионате России по пляжному футболу. Сегодня, 14 июля 2023 года, полузащитник дебютировал в составе московского клуба. В рамках первенства страны клуб "Строгино" потерпел поражение от "Саратова" со счетом 1:4. Отметим, Глушаков не отметился результативными действиями. Последним клубом Дениса в большом футболе является нижегородский "Пари НН", который он 30 июня покинул на правах свободного агента.
Глушаков – о возвращении в большой футбол: пока идут переговоры
Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос о том, вернется ли он в большой футбол.
Фото: ФК "Спартак"