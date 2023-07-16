- Победа в Суперкубке далась нам очень тяжело. Это был большой матч. ЦСКА - серьезный соперник, хочу поблагодарить их за игру. Мы не хотели доводить дело до серии пенальти, но так получилось. К счастью, мы выиграли Суперкубок - это самое главное! - передает слова Барриоса "Чемпионат".
Матч за Суперкубок России между действующим чемпионом национального первенства "Зенитом" и действующим обладателем Кубка страны ЦСКА завершился ничьей 0:0 в основное время и победой петербуржцев в серии послематчевых пенальти (5:4). При этом сине-бело-голубые не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника (у ЦСКА - 6) и наиграли на 0,05 xG (ожидаемого гола) - у ЦСКА 1,21.
Барриос - о Суперкубке: "Зенит" не хотел доводить дело до серии пенальти, но так получилось. ЦСКА - серьезный соперник
Опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал победу своей команды в Суперкубке России над ЦСКА в серии пенальти (0:0, пен. 5:4).
Фото: РФС