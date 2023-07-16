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Гаджиев: игра за Суперкубок поставила вопросы перед Семаком. Было многовато брака

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал итоги матча за Суперкубок России.
Фото: РФС
- "Армейцы" были чуть ближе к победе по количеству моментов. А что касается командного контроля мяча, "Зенит" мне больше понравился. Было многовато брака в силу того, что было много борьбы. Это связано с тем, что физическая готовность на данный момент чуть повыше, чем игровая. Но тем не менее, игра за Суперкубок, как и контрольные матчи, поставили вопросы перед Семаком, - передает слова Гаджиева "Евро-Футбол".

Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга стал обладателем Суперкубка России-2023 благодаря победе в серии пенальти над обладателем национального Кубка московским ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0, при этом "армейцы" создали больше опасных моментов у ворот сине-бело-голубых (6:0 по ударам в створ, 1,21:0,05 по ожидаемым голам xG). В серии пенальти петербуржцы победили со счетом 5:4 благодаря двум сэйвам своего голкипера Михаила Кержакова.


Суперкубок России Зенит ЦСКА Семак Гаджиев
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