По сведениям источника, у 20-летнего футболиста подозревают двусторонний пневмоторакс. Вероятно, это помешает его переходу в "Пари НН", который, по сообщениям ряда СМИ, был близок к такому трансферу. Пневмоторакс летом 2022 года выявили у экс-нападающего "Крыльев" Сергея Пиняева. Тогда он пропустил из-за него около 1,5 месяцев.
Артём Соколов выступает за "Крылья Советов" с февраля 2022 года. С февраля по июнь 2023 года полузащитник выступал за "Пари НН" на правах аренды.
Источник: Metaratings.
Metaratings: у хавбека "Крыльев" Соколова подозрение на пневмоторакс, его трансфер в "Пари НН" откладывается
Полузащитник "Крыльев Советов" Артём Соколов не смог перейти в "Пари НН".
Фото: ФК "Чертаново"