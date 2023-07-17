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Metaratings: у хавбека "Крыльев" Соколова подозрение на пневмоторакс, его трансфер в "Пари НН" откладывается

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Полузащитник "Крыльев Советов" Артём Соколов не смог перейти в "Пари НН".
Фото: ФК "Чертаново"
По сведениям источника, у 20-летнего футболиста подозревают двусторонний пневмоторакс. Вероятно, это помешает его переходу в "Пари НН", который, по сообщениям ряда СМИ, был близок к такому трансферу. Пневмоторакс летом 2022 года выявили у экс-нападающего "Крыльев" Сергея Пиняева. Тогда он пропустил из-за него около 1,5 месяцев.

Артём Соколов выступает за "Крылья Советов" с февраля 2022 года. С февраля по июнь 2023 года полузащитник выступал за "Пари НН" на правах аренды.

Источник: Metaratings.


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