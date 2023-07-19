Именно такую задачу руководство клуба ставит команде.
- Реально ли это? Реально то, что такие задачи надо ставить, - отметил Наумов. - «Локомотив» тоже, знаю, поставил задачу попасть в тройку и выиграть Кубок России. Если ты чувствуешь себя лидером премьер-лиги, то обязан ставить такие задачи. Спортивная задача так и ставится. Будет ли она выполнена? Тут, безусловно, есть сомнения. Я, например, не сомневаюсь в том, что «Зенит» станет чемпионом России, а если так, то, стало быть, «Спартак» одну часть задачи не выполнит. Что касается Кубка, то вполне вероятно, что «Спартак» может его выиграть. Потому что это все-таки кубковая команда. Это очень сложно, но задачу руководство клуба поставило правильно. Я это поддерживаю.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов - о задачах «Спартака» на сезон: не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом, «красно-белые» могут выиграть Кубок России
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью корреспонденту Rusfootball.info высказался по поводу шансов «Спартака» выиграть чемпионат и Кубок России в предстоящем сезоне.
Фото: Sportbox