"Он действительно этого хотел и пошел на существенные сокращения по зарплате, чтобы оказаться в Европе, в одном из топ-5 чемпионатов. "Гавр" – небольшой, но интересный клуб с хорошей спортивной составляющей. Уверен, что игрок и клуб будут расти вместе!" — сказал Корнеев.
Отметим, что 30-летний Кузяев подписал контракт с новичком чемпионата Франции. "Гавр" в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе Франции, где стал его победителем. Контракт с российским полузащитником заключён на два года. Он самый дорогой игрок в команде.
Ранее Кузяев защищал цвета "Зенита" и "Ахмата". Также полузащитник выступал в составе сборной России на чемпионате мира и Европы.
Источник: Metaratings.
Корнеев — о Кузяеве в "Гавре": пошёл на существенные сокращения по зарплате, чтобы оказаться в топ-5 лиг
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал, что рад за полузащитника Далера Кузяева, перешедшего в "Гавр".
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