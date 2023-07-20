"Это проблемы "Спартака", что они не договорились, афишируя везде в газетах, что он будет здесь. Не нужно ничего афишировать, пока не подписали контракт... Эшуорту нужно учиться, как это делается. Это бизнес, а эмоции — это для девочек", — сказал Гладилин.
Сообщалось, что "Спартак" полностью согласовал условия сделки по 22-летнему футболисту, однако в последний момент в сделку вмешался "Зенит", имеющий приоритетное право выкупа и утащил футболиста. Эракович подпишет с командой из Санкт-Петербурга долгосрочный контракт и будет получать около миллиона евро в год. "Зенит" заплатит за футболиста семь миллионов евро.
Источник: Metaratings.
Гладилин — об Эраковиче: Эшуорту нужно учиться у "Зенита", как это делается. Это бизнес, а эмоции — это для девочек
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин отреагировал на срыв перехода защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича в московскую команду.
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