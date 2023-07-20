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Агент: к Гапонову есть интерес от нескольких клубов РПЛ

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Станислав Станиславский, агент защитника самарских "Крыльев Советов" Ильи Гапонова, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Интерес к Илье есть от других клубов РПЛ, но не хотел бы называть конкретные команды. При поступлении реального предложения мы готовы его рассмотреть. На данный момент Гапонов – футболист "Крыльев" и занят подготовкой к старту чемпионата, – передает слова агента Metaratings.

25-летний Илья Гапонов выступает за самарские "Крылья Советов" с лета 2022 года. Его действующее соглашение с "волжанами" рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 500 тысяч евро. В прошлом сезоне российский футболист принял участие 22 матчах (во всех соревнованиях). Гапонов сумел записать на свой счет два забитых мяча.


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