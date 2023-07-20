– Не думаю, что стоит ждать яркой игры от "Динамо" в первом матче нового сезона. Даже несмотря на то, что команда выглядела довольно уверенно в предсезонном турнире. Потому что я бы не стал очень серьезно относиться к Братскому кубку. Все-таки он проходил не по классическим правилам. Как говорили мне сами игроки, что тот их здорово погонял. Можно сказать, что именно физически команда готова. Изнурительные тренировки Лички уже дали результат, это было заметно в матчах с ЦСКА. Так что это может сыграть решающую роль в матче с "Краснодаром". Что касается самого матча, то легкой прогулки ждать не стоит. "Быки" в прошлом сезоне стали очень опасны, хорошо атаковали, отлично били издалека. Это будет тестом для Лички и покажет, готово ли его "Динамо" играть на результат, а не просто много забивать, — передает слова Пименова RT.
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу московское "Динамо" заработало 45 баллов. Столичная команда заняла итоговое девятое место в турнирной таблице. В конце прошлого сезона Славиша Йоканович был уволен с поста главного тренера бело-голубых. Серба отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. Вместо него этим летом на должность наставника был приглашен Марцел Личка. Отметим, что динамовцы заключили с чешским специалистом контракт по схеме "1+1+1". Каждый год контракт будет продлеваться, если Личка будет достигать поставленных задачей с командой.
Игра между столичным "Динамо" и "Краснодаром" состоится 21 июля 2023 года на стадионе "ВТБ Арена". Ее начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Отметим, что данная встреча откроет программу первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Пименов: не думаю, что от "Динамо" стоит ждать яркой игры в матче с "Краснодаром"
Бывший футболист московского "Динамо" Руслан Пименов поделился ожиданиями от игры бело-голубых против "Краснодара" в стартовом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"