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Агент - о травме Дивеева: приблизительные сроки - около 3 месяцев. Ему предстоит операция

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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин подтвердил, что его клиент пропустит около трех месяцев из-за операции на голеностопе.
Фото: "Матч ТВ"
"Да, приблизительные сроки - около трех месяцев. Ему предстоит операция", - приводит слова Еремина "СЭ".

Напомним, защитник ЦСКА Дивеев получил травму в матче за Суперкубок России с "Зенитом" (0:0, пенальти - 4:5) и не сумел завершить игру. Футболист был заменен после первого тайма.

В минувшем сезоне 23-летний игрок провел за "армейцев" 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.


Дивеев ЦСКА
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