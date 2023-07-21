"Да, приблизительные сроки - около трех месяцев. Ему предстоит операция", - приводит слова Еремина "СЭ".
Напомним, защитник ЦСКА Дивеев получил травму в матче за Суперкубок России с "Зенитом" (0:0, пенальти - 4:5) и не сумел завершить игру. Футболист был заменен после первого тайма.
В минувшем сезоне 23-летний игрок провел за "армейцев" 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Агент - о травме Дивеева: приблизительные сроки - около 3 месяцев. Ему предстоит операция
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин подтвердил, что его клиент пропустит около трех месяцев из-за операции на голеностопе.
Фото: "Матч ТВ"