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Кордоба стал автором первого гола нового сезона РПЛ

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба стал автором первого гола нового сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Форвард отличился в матче 1-го тура РПЛ с "Динамо", который проходит в эти минуты. Кордоба открыл счёт на 27-й минуте, забив дальним ударом.

В этом эпизоде нападающему помог рикошет от защитника "Динамо" Фабиана Бальбуэна.

Отметим, что 1-й тайм встречи "Динамо" - "Краснодар" закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. Ещё один мяч забил Александр Черников, а ему ассистировал Кордоба.


Кордоба Краснодар Динамо
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