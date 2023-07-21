Форвард отличился в матче 1-го тура РПЛ с "Динамо", который проходит в эти минуты. Кордоба открыл счёт на 27-й минуте, забив дальним ударом.
В этом эпизоде нападающему помог рикошет от защитника "Динамо" Фабиана Бальбуэна.
Отметим, что 1-й тайм встречи "Динамо" - "Краснодар" закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. Ещё один мяч забил Александр Черников, а ему ассистировал Кордоба.
Кордоба стал автором первого гола нового сезона РПЛ
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба стал автором первого гола нового сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"