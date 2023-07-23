По сведениям источника, испанская команда желает подписать 20-летнего футболиста не меньше, чем итальянский "Лацио". Также интерес к Захаряну проявляют нидерландские "Аякс" и "Фейеноорд".
Контракт Арсена Захаряна с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Летом 2022 года сообщалось, что лондонский "Челси" сделал предложение по Арсену, но не смог выплатить за него требуемую сумму из-за санкций.
Источник: "Спорт-экспресс".
"СЭ": "Севилья" хочет подписать Арсена Захаряна
Испанская "Севилья" проявляет интерес к подписанию полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"