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"СЭ": "Севилья" хочет подписать Арсена Захаряна

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Испанская "Севилья" проявляет интерес к подписанию полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
По сведениям источника, испанская команда желает подписать 20-летнего футболиста не меньше, чем итальянский "Лацио". Также интерес к Захаряну проявляют нидерландские "Аякс" и "Фейеноорд".

Контракт Арсена Захаряна с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Летом 2022 года сообщалось, что лондонский "Челси" сделал предложение по Арсену, но не смог выплатить за него требуемую сумму из-за санкций.

Источник: "Спорт-экспресс".


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