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Изидор: мне очень нравится в "Локомотиве", я остаюсь

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Форвард московского "Локомотива" Вильсон Изидор прокомментировал свое будущее в клубе.
Фото: "Чемпионат"
"Мое будущее в "Локомотиве"? Я остаюсь здесь. Мне очень нравится в "Локомотиве" - это самое главное!" - приводит слова Изидора "Чемпионат".

Французский центральный нападающий Вильсон Изидор выступает за "Локомотив" с января 2022 года. Контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне Изидор отличился 10 забитыми голами и пятью результативными передачами в 24 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах.


Изидор Локомотив
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