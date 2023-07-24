"Мое будущее в "Локомотиве"? Я остаюсь здесь. Мне очень нравится в "Локомотиве" - это самое главное!" - приводит слова Изидора "Чемпионат".
Французский центральный нападающий Вильсон Изидор выступает за "Локомотив" с января 2022 года. Контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне Изидор отличился 10 забитыми голами и пятью результативными передачами в 24 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах.
Изидор: мне очень нравится в "Локомотиве", я остаюсь
Форвард московского "Локомотива" Вильсон Изидор прокомментировал свое будущее в клубе.
Фото: "Чемпионат"