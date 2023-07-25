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Игрок "Оренбурга" Капленко: Ярошик и Личка любят контролировать мяч, но у Марцела больше быстрых атак

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Полузащитник "Оренбурга" Кирилл Капленко рассказал, в чём отличия футбола Иржи Ярошика от Марцела Лички.
Фото: ФК "Оренбург"
"И Личка, и Ярошик любят контролировать игру и играть через пас, первым номером. Только у Марцела больше быстрых атак, а у Иржи больше контроля — этим они отличаются", — сказал Капленко.

"Оренбург" в первом матче под руководством Ярошика проиграл "Спартаку" в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча в Москве закончилась со счётом 2:3, победный мяч красно-белые забили лишь на 90+1-й минуте. В предстоящем матче "Оренбург" сыграет дома с ЦСКА в Кубке России.

Источник: Metaratings.


Капленко Ярошик Личка Оренбург
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