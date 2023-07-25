Ранее сообщалось, что подобное предложение поступило московскому "Спартаку". Сообщается, что у Бальбуэна один агент с Алексисом Дуарте и Хесусом Мединой, однако это не означает, что экс-игрок "Вест Хэма" предлагался красно-белым.
Бальбуэна играет за "Динамо" с 2021 года. В минувшем сезоне он приостановил свой контракт и играл за "Коринтианс". С нынешнего сезона парагваец является капитаном московской команды.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": "Динамо" и агент не предлагали Бальбуэна в другие команды
Защитник и капитан "Динамо" Фабиан Бальбуэна не предлагался другим российским командам.
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