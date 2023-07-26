— Концовка оставляла желать лучшего. Нам нужно было играть более агрессивно. Если говорить в целом по игре, то команде нельзя предъявить претензии, она играла неплохо, выглядели нормально. Вышедшие игроки должны были прибавить в агрессии. Столь раннее начало Кубка? Мне кажется, что было бы удобнее, чтобы Кубок проводился во время матчей в еврокубках, чтобы игроков сейчас немного разгрузить в начале сезона.
Сегодня, 26 июля 2023 года, казанский "Рубин" стартовал в новом розыгрыше Кубка России по футболу. Коллектив Рашида Рахимова провел гостевой поединок против "Ростова". Клуб из Татарстана потерпел поражение от южан со счетом 0:1. Отметим, что ранее "Рубин" сыграл в первом туре Российской Премьер-Лиги. Это произошло 22 июля 2023 года. Тогда казанцы поделили очки с московским "Локомотивом" – 2:2.
В минувшем сезоне "Рубин" выступал в Первой лиге. В данном соревновании казанская команда заняла первое место в высшем дивизионе, заработав 69 баллов после 34 туров. Таким образом, подопечные Рашида Рахимова поднялись в РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов – после поражения от "Ростова": лучше бы Кубок проводился во время еврокубков, чтобы сейчас разгрузить игроков
Наставник казанского "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" (0:1) в стартовом туре группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
Фото: РИА Новости