– Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, потому что они шумные. Но всё нормально, главное – атмосфера очень хорошая. Так что всё в порядке. Кто лучше всех понимает русский язык? Думаю, Марио, Сантос. Да все более-менее понимают.
19-летний Коваленко присоединился к петербургскому "Зениту" в текущее трансферное окно. Он перешел в стан сине-бело-голубых из "Сочи". Команда с берегов Невы заключила с игроком сборной России соглашение, рассчитанное до 30 июня 2028 года. Отметим, что в составе нового клуба Коваленко уже успел выиграть один трофей. Он стал обладателем Суперкубка страны вместе с зенитовцами.
Минувший сезон Александр Коваленко на правах аренды провел в самарских "Крыльях Советов". За "волжан" полузащитник сыграл в 30 матчах, в которых ему удалось записать на свой счет 2 гола и 3 ассиста.
Источник: "Чемпионат"
Коваленко – о легионерах в "Зените": ощущение, что их даже больше, чем россиян
Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Коваленко поделился мыслями касаемо количества легионеров в клубе с берегов Невы.
Фото: ФК "Зенит"