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Севикян: тренерский штаб "Пари НН" дал понять, что мы не можем смотреть на зону стыковых матчей

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21-летний футболист "Пари НН" Эдгар Севикян ответил на вопрос о том, какая цель стоит перед нижегородским клубом в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Пари НН"
– Тренерский штаб во время первого сбора дал понять, что мы не можем смотреть на зону стыковых матчей и должны стремиться к большему. Я не скажу про первую восьмерку или первую десятку, мы хотим быть высоко настолько, насколько это возможно. Нужно провести этот сезон удачнее, чем прошлый.

В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу нижегородский "Пари НН" заработал 30 баллов в 30 матчах. Команда Сергея Юрана заняла итоговую 13 строчку в турнирной таблице. При этом по итогам стыковых игр нижегородцы сумели сохранить прописку в высшем дивизионе.

В новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги (2023-2024) "Пари НН" уже успел провести один матч. В первом туре соревнования нижегородский клуб на своем поле сыграл против петербургского "Зенита". Подопечные Юрана потерпели поражение от сине-бело-голубых со счетом 0:2.

Источник: Metaratings


Севикян Пари НН Юран
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