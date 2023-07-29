"Кто главный конкурент "Зенита" в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге? Мне почему-то кажется, что ЦСКА. Федотов — опытный тренер, который достаточно планомерно готовит команду", — сказал Игонин.
Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России, а также выиграл Кубок страны. Победителем РПЛ в пятый раз подряд стал "Зенит". Новый сезон РПЛ команда начала с победы над "Пари НН" (2:0). ЦСКА на выезде проиграл "Уралу" (1:2).
Источник: "Спорт день за днём".
Игонин: ЦСКА — главный конкурент "Зенита" в РПЛ. Федотов планомерно готовит команду
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин считает ЦСКА главным конкурентом петербуржцев в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"