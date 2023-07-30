– На сегодняшний день состав у "Спартака" сильнее, чем у "Зенита"? Я бы так не сказал. Да, в атаке команда Абаскаля выглядит мощно. Но что делать с защитой? Проблемы пока есть. Да и вратари остались те же. И Максименко, и Селихов ошибались в прошлом сезоне, – цитирует Орлова "СЭ".
"Зенит" лишился полузащитников Малкома и Далера Кузяева. Кроме того, бразильский легионер Вендел близок к уходу из клуба. Накануне команда Сергея Семака упустила победу на последних минутах выездной встрече 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). На счету "сине-бело-голубых" 4 очка после двух стартовых туров национального первенства.
По итогам минувшего сезона "Зенит" в 5-й раз кряду стал чемпионом страны, а команда Гильермо Абаскаля завоевала бронзовые медали чемпионата России. В стартовом туре нового розыгрыша РПЛ "Спартак" добился волевой победы над "Оренбургом" (3:2) благодаря дублю защитника Даниила Хлусевича во втором тайме.
На этой неделе "красно-белые" увезли 3 очка из Краснодара в матче 1-го тура Кубка страны (2:1), пропустив гол на 95-й минуте. Вечером в понедельник, 31 июля, "Спартак" на своем поле примет калининградскую "Балтику" в заключительном матче 3-го тура РПЛ.
Орлов: не сказал бы, что состав у "Спартака" сильнее, чем у "Зенита". Что делать с защитой? Да и вратари остались те же
Футбольный комментатор Геннадий Орлов не считает, что текущий состав "Спартака" превосходит "Зенит", несмотря на уход ряда системообразующих игроков из стана "сине-бело-голубых".
Фото: "Матч ТВ"