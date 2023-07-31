- Тикнизян - молодец. В каждой игре забивает, подключается к атакам, молодец просто! Он сможет уехать в Европу быстрее, чем Арсен Захарян. Наир больше готов к европейскому футболу, чем Арсен. Сейчас большая проблема, что в России цена не соответствует нормам. "Локомотив" просит за него 5,5 миллиона евро, но это из-за того, что другие идиоты купили его за эту сумму у ЦСКА. Сейчас Тикнизян в Европе столько и стоит, сколько за него предлагал "Вердер" - 2,5 миллиона евро, - передает слова Селюка Metaratings.ru.
24-летний левый защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян в текущем сезоне принял участие во всех трех матчах "железнодорожников" во всех турнирах и отметился в них 4 забитыми голами, 3 из которых были оформлены в двух матчах Российской премьер-лиги и 1 в Кубке России. В прошлом сезоне на счету Тикнизяна 5 забитых мячей и 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Оценочная трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро, при этом в августе 2021 года он перешел в "Локомотив" из московского ЦСКА за компенсацию в 5,5 миллиона евро.
Селюк: Тикнизян сможет уехать в Европу быстрее, чем Захарян. Проблема, что в России цена не соответствует нормам
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал игру защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"