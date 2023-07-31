- Будет ли в этом сезоне очередное легкое чемпионство "Зенита"? Ни одно чемпионство не было легким. Просто мы много работаем, будем стараться и дальше показывать результат, который ждут и наши болельщики, и мы сами. Чемпионство без поражений? Будем отталкиваться от раскладов в чемпионате. Мы не думаем об этом. Главное - добыть титул. А как оно будет - неважно. Может быть 10 поражений в чемпионате, но главное - чемпионство, - передает слова Оливейры Sport24.
"Зенит" из Санкт-Петербурга в пяти предыдущих розыгрышах чемпионата России, начиная с сезона-2018/2019, неизменно становился чемпионом. Итоговый отрыв сине-бело-голубых от ближайших преследователей составлял при этом от 8 до 15 очков. В текущем сезоне-2023/2024 на счету петербуржцев 4 очка в двух стартовых турах - после выездной победы над "Пари Нижним Новгородом" (2:0) "Зенит" также в гостях сыграл вничью с "Ростовом" (1:1). В промежуточной турнирной таблице команда Сергея Семака занимает второе место, уступая имеющему 6 очков "Краснодару", также сине-бело-голубых по итогам тура может опередить "Спартак", у которого 3 очка после одной игры.
«Ростов» остановил победную поступь «Зенита», создав больше моментов. Гегемонии петербуржцев пришел конец?
Тренер "Зенита" Оливейра: ни одно наше чемпионство не было легким
Помощник главного тренера "Зенита" Вильям Оливейра ответил на вопросы о перспективах команды в новом сезоне.
Фото: ТАСС