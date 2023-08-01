- Нам не хватило реализации для более удовлетворительного результата в матче со "Спартаком". Они свои моменты реализовали, а мы - нет. Сначала территориальное преимущество было у "Спартака", потом - у "Балтики", поэтому в целом игра была ровная. У них было чуть больше моментов - и они эти моменты реализовали, - передает слова Галояна "Чемпионат".
Матч 2 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Балтика" завершился домашней победой красно-белых со счетом 2:1. В составе московского клуба отличились нападающий Тео Бонгонда, замкнувший головой подачу атакующего хавбека Квинси Промеса, и сам Промес, получивший мяч от полузащитника Михаила Игнатова. Ответный гол калининградцев в концовке игры забил головой нападающий Анхело Энрикес после подачи со штрафного полузащитника Максима Кузьмина.
Обе команды нанесли по 5 ударов в створ ворот соперника, при этом всего игроки "Спартака" пробили по воротам 17 раз, футболисты "Балтики" - 9 раз.
Хавбек "Балтики" Галоян: "Спартак" реализовал свои моменты, мы - нет
Полузащитник "Балтики" Артур Галоян прокомментировал итоги выездного матча 2 тура РПЛ против московского "Спартака" (1:2).
Фото: ФК "Балтика"