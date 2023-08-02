– Возможен ли уход Вильмара летом? Сложно сказать. Может произойти что угодно, — передает слова агента Sport24.
29-летний Барриос является футболистом петербургского "Зенит" с 2019 года. Действующий контракт колумбийца с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2026 года. В составе российского клуба ему удалось в общей сложности завоевать 9 трофеев. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорного полузащитника в 18 миллионов евро.
Агент – на вопрос об уходе Барриоса из "Зенита": может произойти что угодно
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника сборной Колумбии и петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"