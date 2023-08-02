"Спартак" может отдать Мелешина в аренду, если подпишет нового нападающего

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Московский "Спартак" рассматривает вариант с отправкой в аренду нападающего Павла Мелешина в том случае, если "красно-белые" приобретут нового форварда этим летом.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, 19-летний нападающий может быть отдан в аренду, если "красно-белым" получится усилиться новым центрфорвардом. Отмечается, что спортивный департамент "Спартака" ведет переговоры сразу с несколькими кандидатами. Кроме того, московский клуб по-прежнему желает продать нападающего Шамара Николсона, но высокая заработная плата ямайца препятствует трансферу.

Сегодня сразу несколько надежных источников сообщили, что "Спартак" согласовал с греческим "Олимпиакосом" переход защитника сборной Молдавии Олега Рябчука в московский клуб. По слухам, уже завтра молдаванин прибудет в расположение "красно-белых" для прохождения медосмотра.

Источник: Metaratings


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