Как утверждает источник, 23-летний москвич не намерен идти на уступки в финансовом плане и не соглашается на понижение зарплаты. В "Локомотиве" оклад Марадишвили составляет 7 млн рублей в месяц. "Урал" не может потянуть такой гонорар футболиста.
Отмечается, что сторона игрока рассчитывает на то, что разницу в заработной плате между клубами возьмут на себя "железнодорожники", но такой вариант не устраивает московский клуб. Существует вероятность, что сделка не состоится, несмотря на предварительное согласование между сторонами.
Рыночная стоимость Марадишвили оценивается в 1,8 млн евро. В прошлом сезоне воспитанник ЦСКА провел в составе "Локомотива" 21 матч, отметившись двумя голами и ассистом. В стартовавшем сезоне Константин появился на поле только в кубковой игре.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": аренда Марадишвили в "Урал" под угрозой срыва из-за финансовых аппетитов полузащитника "Локомотива"
Опорный полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили может не перейти в "Урал" из-за финансовых разногласий с руководством екатеринбургского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"