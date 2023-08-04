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Агент Боржеса: с Кади все в порядке, он готов играть

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Агент полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса Хелсио Алиск рассказал, когда игрок сможет вернуться на поле.
Фото: "СЭ"
"С Кади все в порядке, он готов к игре против "Пари НН". Все зависит от тренера, выпустит он его или нет", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Напомним, атакующий полузащитник "Краснодара" Кади Боржес пропустил концовку прошлого сезона РПЛ, получив перелом лицевой кости. На счету 27-летнего бразильского хавбека в чемпионате России-2022/23 11 матчей за краснодарский клуб, в которых он забил три гола и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне бразилец принял участие в двух матчах за "быков" и отличился одним забитым мячом, проведя на поле суммарно 42 минуты.


Боржес Краснодар Пари НН
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