"С Кади все в порядке, он готов к игре против "Пари НН". Все зависит от тренера, выпустит он его или нет", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, атакующий полузащитник "Краснодара" Кади Боржес пропустил концовку прошлого сезона РПЛ, получив перелом лицевой кости. На счету 27-летнего бразильского хавбека в чемпионате России-2022/23 11 матчей за краснодарский клуб, в которых он забил три гола и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне бразилец принял участие в двух матчах за "быков" и отличился одним забитым мячом, проведя на поле суммарно 42 минуты.
Агент Боржеса: с Кади все в порядке, он готов играть
Агент полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса Хелсио Алиск рассказал, когда игрок сможет вернуться на поле.
Фото: "СЭ"