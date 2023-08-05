Судья из Калуги Евгений Кукуляк ошибочно назначил опасный штрафной удар вблизи штрафной площади "Спартака", после которого "Рубин" сравнял счет. Повторы с разных ракурсов подтверждают, что полузащитник "красно-белых" Руслан Литвинов играл в мяч. Более того, контакт произошел в пределах штрафной, поэтому в случае фиксации фола Кукуляк был обязан назначить 11-метровый удар в ворота гостей.
– Все ошибаются. Не было фола, но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое и качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры.
Сколько я был в "Спартаке", столько "Спартак" судьи и не любят по понятным причинам. Но судейство последние пару лет стало намного комфортнее, если речь не идет о "Зените". Все остальные матчи примерно одинаковые. Да, судьи ошибаются, но такое качество судейства. Что сделаешь? – приводит слова Федуна "СЭ".
Леонид Федун почти два десятилетия являлся владельцем "Спартака". В августе прошлого года он продал клуб компании "Лукойл".
5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина. Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". Медине понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.
Команда Гильермо Абаскаля выиграла три матча подряд на старте сезона впервые за 10 лет и вместе с "Краснодаром" с 9 очками возглавила турнирную таблицу РПЛ. "Красно-белые" опережают действующего чемпиона страны "Зенит" на 5 очков.
Федун: сколько я был в "Спартаке", столько "Спартак" судьи и не любят по понятным причинам
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун оценил штрафной удар, назначенный арбитром Евгением Кукуляком в пользу "Рубина" в выездном матче "красно-белых" в рамках 3-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"