Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
5 - 1 5 1
РостовЗавершен
Рубин
1 - 4 1 4
СпартакЗавершен
Оренбург
0 - 2 0 2
УралЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
Локомотив2 тайм
X 70П2 96

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
1 - 2 1 2
ХимкиЗавершен
Тюмень
4 - 0 4 0
ЛенинградецЗавершен
Торпедо
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Федун: сколько я был в "Спартаке", столько "Спартак" судьи и не любят по понятным причинам

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун оценил штрафной удар, назначенный арбитром Евгением Кукуляком в пользу "Рубина" в выездном матче "красно-белых" в рамках 3-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Судья из Калуги Евгений Кукуляк ошибочно назначил опасный штрафной удар вблизи штрафной площади "Спартака", после которого "Рубин" сравнял счет. Повторы с разных ракурсов подтверждают, что полузащитник "красно-белых" Руслан Литвинов играл в мяч. Более того, контакт произошел в пределах штрафной, поэтому в случае фиксации фола Кукуляк был обязан назначить 11-метровый удар в ворота гостей.

– Все ошибаются. Не было фола, но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое и качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры.

Сколько я был в "Спартаке", столько "Спартак" судьи и не любят по понятным причинам. Но судейство последние пару лет стало намного комфортнее, если речь не идет о "Зените". Все остальные матчи примерно одинаковые. Да, судьи ошибаются, но такое качество судейства. Что сделаешь? – приводит слова Федуна "СЭ".

Леонид Федун почти два десятилетия являлся владельцем "Спартака". В августе прошлого года он продал клуб компании "Лукойл".

5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина. Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". Медине понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.

Команда Гильермо Абаскаля выиграла три матча подряд на старте сезона впервые за 10 лет и вместе с "Краснодаром" с 9 очками возглавила турнирную таблицу РПЛ. "Красно-белые" опережают действующего чемпиона страны "Зенит" на 5 очков.


Спартак Рубин Федун Кукуляк
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится