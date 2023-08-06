– Про Кукуляка можно много чего говорить. Человек-воин, исполнитель, работает по заказу. В том чемпионате необоснованно удалил полузащитника "Спартака" Денисова, который потом пропускал игру с ЦСКА. Арбитра отстранили до конца сезона. Задание выполнил – и все. На всякий случай, Кукуляк – воспитанник ЦСКА.
В Казани он пытался помочь соперникам "Спартака"? Это мы с вами можем так рассуждать, поскольку чего-то понимаем. А если по правилам игры, то, конечно, необоснованно назначенный штрафной удар на исходе первого тайма. Литвинов сыграл чисто в подкате. Если такой решительный судья, то дай ему желтую карточку, – приводит слова Хусаинова "РБ Спорт".
Ситуация произошла на 38-й минуте матча "Рубин" – "Спартак", который состоялся накануне в столице Татарстана. Полузащитник гостей Руслан Литвинов в подкате, скорее всего, без нарушения правил выбил мяч у футболиста казанской команды. Арбитр Евгений Кукуляк зафиксировал фол спартаковцу и назначил штрафной удар. Однако сам эпизод произошел внутри штрафной площади гостей, следовательно, рефери должен был указать на "точку". После розыгрыша штрафного удара хавбек "Рубина" Угочукву Иву сравнял счет.
Игра в Казани между "Рубином" и "Спартаком" закончилась разгромной победой гостей со счетом 4:1 (1:1). После перерыва отличились вышедшие на замену полузащитники Хесус Медина и Михаил Игнатов. Нападающий "красно-белых" Квинси Промес поставил точку в матче. Отметим, что Медина забил свой первый гол за новую команду вскоре после выхода на замену, отправив мяч головой в ворота казанцев. Для этого 26-летнему парагвайцу понадобилось 2 касания мяча и 40 секунд с момента появления на поле. После трех сыгранных туров "Спартак" и "Краснодар" лидируют в таблице РПЛ. Оба клуба выиграли все три матча.
Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: Кукуляк – человек-воин, работает по заказу. Задание выполнил – и все
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов, работавший на матчах чемпионата России, оценил спорный эпизод с назначением штрафного удара в ворота "Спартака", после розыгрыша которого "Рубин" сравнял счет.
Фото: "Матч ТВ"