– У клуба есть предложение от "Урала" по аренде Марадишвили. Мы ведем переговоры. Близка ли эта сделка к завершению? Все зависит от Константина. Без подробностей, – приводит слова Ульянова "Чемпионат".
Марадишвили является воспитанником ЦСКА. Осенью 2021 года москвич перешел в "Локомотив" за 7 млн евро. Контракт опорного полузащитника с "железнодорожниками" действует до конца сезона-2025/26.
Ранее сообщалось о том, что Марадишвили близок к переходу в "Урал" на правах аренды. Однако руководству екатеринбургского клуба не удается прийти к компромиссу с футболистом по поводу заработной платы. По слухам, Константин не намерен идти на уступки и соглашаться на понижение оклада в Екатеринбурге. Его ежемесячный гонорар в "Локомотиве" составлял 7 млн рублей. Президент "Урала" Григорий Иванов признался, что клуб не готов платить Марадишвили такую же зарплату, что может стать препятствием для оформления сделки.
Спортдиректор "Локомотива": у клуба есть предложение от "Урала" по аренде Марадишвили. Все зависит от Константина
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал о наличии предложения от екатеринбургского "Урала" по поводу трансфера полузащитника Константина Марадишвили.
Фото: ФК "Локомотив"