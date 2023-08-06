34-летний россиянин объяснил свое высказывание большим количеством бразильских легионеров в составе "сине-бело-голубых".
– "Зенит Рио-де-Жанейро"? В прошлом сезоне об этом сказал Дзюба как раз перед очным матчем. И чем кончилось? На своем поле "Локомотив" проиграл 1:2. Малком потом шутил над Дзюбой, он не мог не ответить. Артему следовало говорить о Рио-де-Жанейро только в случае победы. А он сказал такое про "Зенит" до матча и поплатился. Проиграл "Зениту" Рио-де-Жанейро! (смеется).
Бразильцам такие слова лишь придают дополнительную мотивацию. В обоих голах поучаствовали латиноамериканцы. Так что Дзюба совершил большую ошибку, – резюмировал Лоран Лопес Де Матос в интервью "СЭ".
После сезона-2021/22 "Зенит" не стал продлевать контракт с Дзюбой, который четырежды становился чемпионом России в составе "сине-бело-голубых". Экс-форвард сборной России ушел из санкт-петербургского клуба на правах свободного агента. В августе нападающий заключил соглашение с турецкой "Адана Демирспор", за которую провел только 5 матчей и забил единственный гол. В начале ноября стороны договорились о досрочном расторжении контракта. В феврале текущего года Дзюба стал игроком московского "Локомотива", забив 8 голов в 11 матчах РПЛ. Весной "железнодорожники" продлили сотрудничество с 34-летним футболистом еще на сезон.
Друг Малкома: Дзюба совершил большую ошибку. Артему следовало говорить о "Зенит Рио-де-Жанейро" только в случае победы
Лоран Лопес Де Матос, друг Малкома, считает большой ошибкой слова форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, который в мартовском интервью заявил, что питерский клуб превратился в "Зенит Рио-де-Жанейро".
Фото: "Матч ТВ"