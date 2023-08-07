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Экс-игрок ЦСКА и сборной России Соломатин принимает участие в СВО. Он подписал контракт с батальоном Espanola

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Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин отправился в Украину в составе батальона Espanola, составленного из болельщиков футбольных команд.
Фото: личный архив Андрея Соломатина
Соломатин находится в районе города Артёмовск (Бахмут). Он посоветовал футболистам поддержать своих болельщиков, которые в футбольные времена тратили последние деньги, чтобы посещать матчи.

Соломатин в годы игровой карьеры играл за ЦСКА, "Локомотив" и ряд других команд.

Источник: Mash.


Соломатин ЦСКА
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