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Непомнящий — о Мандрыкине: обычно к вратарям надо особое отношение, но у него такая душа была, а судьба посмеялась

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Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий прокомментировал кончину вратаря Вениамина Мандрыкина.
Фото: Getty Images
«Веня был душевным человеком. Обычно к вратарям надо особое отношение, но у него такая душа была, а судьба посмеялась над ним", — сказал Непомнящий.

Вратарь Вениамин Мандрыкин выступал под руководством Непомнящего в "Томи" в 2008 году. В 2010 году спортсмен попал в ДТП, которое приковало его к кровати на всю оставшуюся жизнь. Сердце Мандрыкина перестало биться 6 июля. Ему был 41 год.

Источник: Metaratings.


Мандрыкин Томь Непомнящий
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