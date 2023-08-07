«Веня был душевным человеком. Обычно к вратарям надо особое отношение, но у него такая душа была, а судьба посмеялась над ним", — сказал Непомнящий.
Вратарь Вениамин Мандрыкин выступал под руководством Непомнящего в "Томи" в 2008 году. В 2010 году спортсмен попал в ДТП, которое приковало его к кровати на всю оставшуюся жизнь. Сердце Мандрыкина перестало биться 6 июля. Ему был 41 год.
Источник: Metaratings.
Непомнящий — о Мандрыкине: обычно к вратарям надо особое отношение, но у него такая душа была, а судьба посмеялась
Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий прокомментировал кончину вратаря Вениамина Мандрыкина.
Фото: Getty Images