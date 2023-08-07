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Ветеран "Спартака" Гаврилов: проблемы с речью и рукой до сих пор остаются

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Легендарный футболист московского "Спартака" Юрий Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после перенесенной операции на сонной артерии.
Фото: ФК "Спартак"
– Уже получше, неплохо чувствую себя, но проблемы с речью и рукой до сих пор остаются. Рука не отходит, а говорю до сих пор нечетко. Выписывают сегодня, – цитирует Гаврилова "Матч ТВ".

В конце мая 70-летний ветеран "красно-белых" был экстренно госпитализирован с инсультом. Юрий Васильевич перенес хирургическое вмешательство, после чего восстанавливался и проходил реабилитацию. В составе "Спартака" Гаврилов становился чемпионом СССР.


Спартак Гаврилов
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