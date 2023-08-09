– Соболева, которого провоцировали всю игру, за жест дисквалифицируют на четыре матча. Игрок "Зенита" намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают бан только на одну игру. У меня вопрос к Алаеву: "Какую линию "Динамо" и другим клубам надо лучше тренировать? – приводит слова Салиховой Metaratings.
Накануне президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев в ответ на критику со стороны главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля дал рекомендацию "красно-белым" "дополнительно поработать над действиями в обороне".
В минувшие выходные полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос получил прямую красную карточку на 94-й минуте домашней игры 3-го тура РПЛ против "Динамо" (2:3) за грубый подкат сзади под хавбека гостей Дениса Макарова. КДК РФС рассмотрел инцидент и вынес решение не применять дополнительную дисквалификацию в отношении 29-летнего колумбийца. Таким образом, Барриос пропустит ближайшую домашнюю игру чемпионата России с "Факелом", но сможет вернуться на поле в матче 5-го тура РПЛ со "Спартаком".
Зарема – о дисквалификации Барриоса: вопрос к Алаеву: "Какую линию "Динамо" и другим клубам надо лучше тренировать?"
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака", потроллила главу РПЛ Александра Алаева после решения КДК РФС дисквалифицировать полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса всего на один матч.
Фото: ФК "Спартак"